Taşacak Bu Deniz'den yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Dizide bu hafta neler olacak?

Boşanma davasına yalnızca bir gün kala tansiyon doruk noktasına ulaşır. Adil, Esme’nin Şerif’in yanına, o konağa geri dönme ihtimalinin kendisinde yaratacağı derin yarayı anlatabilmek için Hicran ve Eleni ile birlikte bir akşam yemeği organize eder. Ancak Esme, ailesini ve Adil’i Şerif’in tehditlerinden (Ballı cinayeti iftirası gibi) korumak için canını dişine takmıştır. Esme'nin bu yemeğe vereceği beklenmedik ve sarsıcı cevap, Adil’i kalbinden vururken aralarındaki uçurumu daha da derinleştirecektir.