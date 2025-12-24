Taşacak Bu Deniz'den yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
TRT 1 ekranlarında 2025 yılının son çeyreğinde başlayan ve kısa sürede Karadeniz'in hırçın doğası ile iki düşman ailenin mücadelesini başarıyla harmanlayan Taşacak Bu Deniz, yayımlanan kamera arkası görüntüleriyle izleyicilerini setin derinliklerine davet etti.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 26 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan 12. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Paylaşılan yeni kamera arkası görüntüleri, dizinin dramatik yapısının aksine set ortamındaki neşeli ve samimi havayı gözler önüne sererek sosyal medyada "Gülümseyin çekiyoruz" etiketiyle büyük ilgi gördü.
Dizide bu hafta neler olacak?
Boşanma davasına yalnızca bir gün kala tansiyon doruk noktasına ulaşır. Adil, Esme’nin Şerif’in yanına, o konağa geri dönme ihtimalinin kendisinde yaratacağı derin yarayı anlatabilmek için Hicran ve Eleni ile birlikte bir akşam yemeği organize eder. Ancak Esme, ailesini ve Adil’i Şerif’in tehditlerinden (Ballı cinayeti iftirası gibi) korumak için canını dişine takmıştır. Esme'nin bu yemeğe vereceği beklenmedik ve sarsıcı cevap, Adil’i kalbinden vururken aralarındaki uçurumu daha da derinleştirecektir.
Oruç’un Sevcan ile evlenme kararı alması Eleni’yi darmadağın eder. ikâh masasına oturmadan hemen önce Oruç’un yapacağı hamle hem kendisini hem de çevresindekileri sarsacaktır. Oruç için o masa bir dönüm noktasıdır; ya ailesini ateşe atacak ya da Eleni’nin mutluluğu için her şeyi göze alacaktır.