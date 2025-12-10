Taşacak Bu Deniz'e sürpriz oyuncu: Naz Çağla Irmak kadroda
Reytingleriyle yeni sezona damga vuran ve izleyici kitlesini her geçen gün artıran Taşacak Bu Deniz dizisi, kadrosuna güçlü bir oyuncu transferi gerçekleştirdi.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal gibi güçlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı, her hafta reytinglerini artırarak yeni sezonun en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, kadrosunu önemli bir isimle genişletiyor.
Karadeniz'in, özellikle de Trabzon'un nefes kesici doğasında çekilen diziye, yeni yıl öncesinde sürpriz bir oyuncunun dahil olacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, genç ve yetenekli oyuncu Naz Çağla Irmak, dizinin kadrosuna katılıyor.
Irmak, dizide hikayenin gidişatını kökten değiştirecek olan Savcı Feride karakterini canlandıracak. Söylentilere göre, Savcı Feride'nin dizideki ana karakterlerden biriyle derin bir aşk yaşaması beklenirken, aynı zamanda Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki mevcut dengeyi bozarak onlara oldukça zorlu ve karmaşık bir dönem yaşatacağı iddia ediliyor.