Taşacak Bu Deniz’in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi kim?
Magazin dünyasında "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Adil Koçari rolüyle gündemde olan Ulaş Tuna Astepe, özel hayatındaki sessizliğini bozdu. Haziran ayında altı yıllık uzun soluklu ilişkisini bitiren oyuncu, Bebek’te yeni bir isimle görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti.
"Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Adil Koçari karakteriyle kariyerinde güçlü bir dönemden geçen Ulaş Tuna Astepe, şu sıralar hem oyunculuk performansı hem de özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündemde.
Geçtiğimiz Haziran ayında altı yıllık ilişkisini noktalayarak hayranlarını şaşırtan Astepe, uzun süren sessizliğini Bebek’te bozdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, başarılı oyuncunun Bebek’te bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği ismin model ve tasarımcı İrem Haznedar olduğu netleşti.
Daha önce rap dünyasının tanınan ismi Blok3 ile adı anılan Haznedar ve Astepe’nin bu gece yürüyüşü, magazin dünyasında "yılın yeni aşkı" iddialarını güçlendirdi.