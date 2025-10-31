Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman kim, kaç yaşında? Ava Yaman nereli?

Karadeniz'in çetin doğasında geçen ve iki düşman ailenin karşı karşıya gelişini anlatan "Taşacak Bu Deniz" dizisi, ilk bölümüyle geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin yayına girmesiyle birlikte, güçlü karakterler izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle hikâyenin kilit isimlerinden biri olması beklenen Eleni karakteri, yapımda en çok merak edilen figürlerden biri haline geldi. İşte oyunculuğu, sade tarzı ve güzelliği ile beğeni toplayan Ava Yaman'ın biyografisi...

Ava Yaman kimdir?

İstanbul'da 2006 yılında dünyaya gelen ve şu an 19 yaşında olan genç yetenek Ava Yaman, oyunculuk kariyerine erken yaşta adım attı. Aslen İstanbullu olan Yaman, bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da profesyonel projelerde yer alarak deneyim kazanmaya başladı. Oyunculuk çalışmalarını Layla Şirin Menajerlik Ofisi üzerinden yürüten genç oyuncu, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi edinmiştir.

Ava Yaman, profesyonel oyunculuğa ilk adımını Mert Fırat ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı "Bir Derdim Var" dizisindeki Özge karakteriyle attı. Şimdilerde ise, Karadeniz'in iki düşman ailesinin hikayesini anlatan ve TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde merak uyandıran Eleni karakterine hayat vermektedir. Genç oyuncu, oyunculuk dışında müzikle de yakından ilgilenmektedir.

Taşacak Bu Deniz Eleni Miryano kimdir?

Karadeniz'in fırtınalı ve hırçın atmosferinde geçen "Taşacak Bu Deniz" dizisinde, Eleni karakteri hikâyenin en güçlü ve duygusal figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eleni'nin yaşam öyküsü, dramatik bir sır perdesi ardında şekillenmiştir: O, çocuğu olmayan bir Rum doktor çiftine, Trabzon'un Fırtına köyünden bir Türk kız çocuğu olarak verilmiştir.

Babasının vefatının ardından, papaza bıraktığı bir mektupla Eleni'ye tüm gerçekler aktarılır. Bu sarsıcı gerçeği öğrenen Eleni, kaderin bir cilvesi olarak Trabzon'un Fırtına köyüne doktor olarak atanır. Bu atama, onun için sadece mesleki bir başlangıç değil, aynı zamanda kendi geçmişini ve köklerini araştırdığı zorlu bir yolculuğun da ilk adımı olur. Eleni'nin bu içsel yolculuğu, dizinin dramatik atmosferini ve hikayenin derinliğini daha da artırmaktadır.

Instagram'da Ava Yaman

Instagram'da 175 bin takipçisi bulunan Ava Yaman sosyal medya hesabını aktif kullanmıyor.