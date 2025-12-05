'Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan eğlenceli kamera arkası paylaşımı
Başarılı oyuncu Deniz Baysal, TRT1 ekranlarının dikkat çeken dizisi 'Taşacak Bu Deniz'deki 'Esme' karakteriyle ilgili set arkası paylaşımlarına devam ediyor. Baysal, sosyal medya hesabı üzerinden dizinin setinde çekilen bazı kareleri hayranlarıyla paylaştı.
TRT 1 ekranlarının her hafta reyting rekorları kıran ve sezonun en sürprizli yapımlarından biri olarak gösterilen "Taşacak Bu Deniz" dizisi, hem güçlü hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiriyor.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Ava Z. Yaman gibi isimlerin yer aldığı dizide "Esme" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Deniz Baysal, set temposunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor.
Ünlü oyuncu, cuma akşamları izleyicilerle buluşan dizinin kamera arkasından samimi anları Instagram hesabına taşıdı.
Rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile çekildiği eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaşan Baysal, fotoğraflara eklediği "Uyuyan güzelim. Her şartta, her ortamda ve gözü her zaman açık." notuyla set arkadaşlığına vurgu yaptı.