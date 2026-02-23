Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın reyting kaygısı
"Taşacak Bu Deniz" dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, yapımın yüksek reyting başarısına rağmen yaşadığı gerginliği ve hissettiği başarı anksiyetesini katıldığı "İbrahim Selim ile Bu Gece" programında paylaştı. Oyuncu, her hafta heyecanla beklenen izlenme oranlarının kendisinde yarattığı stresli süreci samimi bir dille anlattı.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting listelerinin zirvesini bırakmayan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, canlandırdığı "Esme" karakteri ve sektördeki başarı baskısı üzerine dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Katıldığı "İbrahim Selim ile Bu Gece" programında, samimi bir dille duygularını paylaşan Baysal, yüksek izlenme oranlarının sanılanın aksine her zaman rahatlama getirmediğini, aksine beraberinde büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.
"REYTİNG KAYGIM VAR"
Dizinin istikrarlı başarısına rağmen yaşadığı süreci anlatan Baysal, "Reyting kaygım var" itirafıyla programın sunucusu İbrahim Selim'i şaşırttı. Selim'in "Gözün doysun artık" şeklindeki esprili tepkisine karşılık veren oyuncu, meselenin sadece rakamlar değil, o rakamların yarattığı psikolojik eşik olduğunu vurguladı.
"YÜKSEK REYTİNGİN DE BAŞKA BİR ANKSİYETESİ OLUYOR"
Deniz Baysal, yaşadığı durumu şu sözlerle açıkladı:"Yüksek reytingin de başka bir anksiyetesi oluyor. 16 aldık, 17 de alabilirdik diyorsun, doyumsuz oluyorsun. Biraz rahatladım, kaygım azaldı." Reyting sonuçlarının açıklandığı sabah saatlerinde yaşadığı rutin değişikliğe de değinen oyuncu, "Ayıp olur artık. Normalde 9.30'da reyting sonuçlarına bakmak için uyanırdım, bu hafta ilk defa 10.30'da uyandım. Korkuyor insan ne bileyim bizimle alakalı da değil ama..." diyerek sektördeki belirsizliğin yarattığı tedirginliği dile getirdi.
KARADENİZ'DE BİRLEŞEN GÜÇLÜ KADRO
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Senaryosu, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınan dizi, Karadeniz’in hırçın coğrafyasında filizlenen bir kan davası ile imkansız bir aşkı konu alıyor. Yapım, deneyimli isimlerle genç yetenekleri aynı çatıda buluşturarak izleyiciye zengin bir karakter yelpazesi sunuyor.