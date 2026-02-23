Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'ın reyting kaygısı

"YÜKSEK REYTİNGİN DE BAŞKA BİR ANKSİYETESİ OLUYOR"



Deniz Baysal, yaşadığı durumu şu sözlerle açıkladı:"Yüksek reytingin de başka bir anksiyetesi oluyor. 16 aldık, 17 de alabilirdik diyorsun, doyumsuz oluyorsun. Biraz rahatladım, kaygım azaldı." Reyting sonuçlarının açıklandığı sabah saatlerinde yaşadığı rutin değişikliğe de değinen oyuncu, "Ayıp olur artık. Normalde 9.30'da reyting sonuçlarına bakmak için uyanırdım, bu hafta ilk defa 10.30'da uyandım. Korkuyor insan ne bileyim bizimle alakalı da değil ama..." diyerek sektördeki belirsizliğin yarattığı tedirginliği dile getirdi.



