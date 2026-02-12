Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: "Yaza düğünümüz var"

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz’de Oruç Furtuna karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Yörük, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatındaki mutlu haberiyle de gündeme oturdu.

Başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuana Yılmaz ile katıldığı bir etkinlikte evlilik hazırlıklarına dair merak edilen soruları yanıtladı. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre Trabzon’daki yoğun set temposundan fırsat bulup İstanbul’a gelen Yörük, dizinin başarısından ve Karadeniz’in atmosferinden çok memnun olduğunu dile getirirken ailesine duyduğu özlemi de paylaştı.

Evlilik planları hakkındaki sorulara samimiyetle cevap veren ünlü oyuncu, 2026 yaz aylarını işaret ederek düğün hazırlıkları için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti. Davetlilerle bir arada olacakları özenli bir organizasyon planladıklarını belirten Burak Yörük, yazın nikah masasına oturacaklarının müjdesini vererek hayranlarını heyecanlandırdı.

Hem profesyonel hayatında hem de ilişkisinde oldukça mutlu bir dönemden geçen oyuncu, "Çok mutluyuz" diyerek ilişkisindeki istikrarı bir kez daha vurgulamış oldu.