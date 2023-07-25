Tatil rotasını Mykonos'a çeviren Hande Erçel'den yeni pozlar

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Azize' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde. Yaz başından beri birlikte tatil yapan ünlü çift, tatillerine Yunanistan'da devam ediyor.

Hande Erçel'den yeni pozlar

Tatil rotasını Mykonos'a çeviren ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni pozlarını takipçileri ile paylaştı. Çekilen fotoğraflarını 30.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim, kısa sürede iki milyona yakın beğeni aldı.

Fit vücudu ile dikkat çeken oyuncuya, 10 bine yakın yorum yapıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi

Takipleşme başladı

Bir süredir beklenen hareket gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Instagram’da birbirlerini takip etmeye başladı.