Tatil rotasını Mykonos'a çeviren Hande Erçel'den yeni pozlar

İtalya'dan sonra tatil rotasını Mykonos'a çeviren ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni pozlarını takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin Mykonos'tan paylaştığı pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Tatil rotasını Mykonos'a çeviren Hande Erçel'den yeni pozlar

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Azize' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi dizilerde rol  alan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde.  Yaz başından beri birlikte tatil yapan ünlü çift, tatillerine Yunanistan'da devam ediyor.

Hande Erçel'den yeni pozlar

Tatil rotasını Mykonos'a çeviren ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni pozlarını takipçileri ile paylaştı. Çekilen fotoğraflarını 30.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim, kısa sürede iki milyona yakın beğeni aldı.

Fit vücudu ile dikkat çeken oyuncuya, 10 bine yakın yorum yapıldı.

 
 
 
 
 
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Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi

Takipleşme başladı 

Bir süredir beklenen hareket gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Instagram’da birbirlerini takip etmeye başladı. 

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