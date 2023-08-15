Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Afra Saraçoğlu'dan yeni pozlar
STAR TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran genç oyuncu Afra Saraçoğlu, tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi. Saraçoğlu, tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran genç oyuncu Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor. Saraçoğlu dizinin çekimleri başlamadan Yunanistan’a gitti.
“Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan”
Saraçoğlu, Instagram hesabından “Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan” diyerek tatil pozlarını yayınladı. Yunanistan tatilinden pozlarını paylaşan güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı.
Hayranları “Tanrı kadını yarattı, dünyanın en güzel kızı, sen eşsizsin, Yunanistan güzellik görmüş” gibi yorumlarda bulundu.
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