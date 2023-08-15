Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Afra Saraçoğlu'dan yeni pozlar

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran genç oyuncu Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu atmaya devam ediyor. Saraçoğlu dizinin çekimleri başlamadan Yunanistan’a gitti.

“Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan”

Saraçoğlu, Instagram hesabından “Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan” diyerek tatil pozlarını yayınladı. Yunanistan tatilinden pozlarını paylaşan güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı.

Hayranları “Tanrı kadını yarattı, dünyanın en güzel kızı, sen eşsizsin, Yunanistan güzellik görmüş” gibi yorumlarda bulundu.