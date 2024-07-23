Tatil sezonunu Bodrum'da açan Azra Akın'dan yeni poz: Anneler beni çok iyi anlar
14 Nisan'da kızı Arya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla birlikte tatile Bodrum'a gitti. Ünlü isim, ailesiyle çıktığı tatilden yeni bir kare paylaştı.
2002'de 'Dünya Güzeli' ünvanını alan Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile hayatını birleştirmişti. 2018'de oğlu Demir'i kucağına almıştı.
Ünlü isim geçtiğimiz Nisan ayında ise ikinci çocuğu Arya'yı dünyaya getirmişti. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen Akın, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullanmıştı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Azra Akın, ailesiyle Bodrum'a tatile gitti. Doğum sonrası sosyal medyayı kullanmaya ara veren Akın, aylar sonra aile pozuna "Arya’yla ilk tatil maceramız" notunu düştü.
Tescilli güzel, son olarak da sahilde çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak "Bazen küçük bir kaçamak öyle iyi geliyor ki, tamda bu an o an. Sizinle paylaşmak istedim. Anneler beni çok iyi anlarlar. Her şeye yetişmek istersiniz. Mesela elimde bir text var okumam gerek, bulduğum her fırsatta okuyorum. Biraz önce Arya’yı emzirdim uyudu. Demir’le istediği oyunu oynadık. Ben de bir kahve molası verdim. Ah keşke ahtapot olsaydım dediğiniz oluyor mu? benim oluyor da" ifadelerini not düştü.