Tatil sezonunu Bodrum'da açan Azra Akın'dan yeni poz: Anneler beni çok iyi anlar

Tescilli güzel, son olarak da sahilde çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak "Bazen küçük bir kaçamak öyle iyi geliyor ki, tamda bu an o an. Sizinle paylaşmak istedim. Anneler beni çok iyi anlarlar. Her şeye yetişmek istersiniz. Mesela elimde bir text var okumam gerek, bulduğum her fırsatta okuyorum. Biraz önce Arya’yı emzirdim uyudu. Demir’le istediği oyunu oynadık. Ben de bir kahve molası verdim. Ah keşke ahtapot olsaydım dediğiniz oluyor mu? benim oluyor da" ifadelerini not düştü.