Tayanç Ayaydın 'Ben Leman'a veda ediyor

NTC Medya’nın NOW için çektiği 'Ben Leman' dizisinin başrol oyuncularından Tayanç Ayaydın’ın genç bir meslektaşını mesaj yoluyla taciz ettiği iddiasına projedeki partneri Burçin Terzioğlu da tepki gösterdi.

"HER KADININ YANINDAYIM"

Terzioğlu, “Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım” mesajını yayınladı.

İddialar sonrası sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, dün açıklama yapmıştı. Tayanç Ayaydın bir mesaj attığını, konuyu yargıya taşıyacağını dile getirmişti.

DİZİDEKİ AKIBETİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayaydın’ın İzmir’de çekilen ve 4 kadının hikâyesini anlatan diziyle ilgili vereceği karar merak konusu oldu. Ayaydın ile yapım şirketi NTC Medya yollarını ayırdı. Dizide “Genel Cerrah Demir”i başka bir oyuncu canlandıracak.