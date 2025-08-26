Taylor Swift evleniyor! Haberi sosyal medyadan bu karelerle duyurdu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolu takımı Kansas City Chiefs'in yıldız oyuncusu Travis Kelce arasındaki ilişki, başladığı günden beri tüm dünyanın gündeminde yer alıyordu. Ünlü çift Instagram’da paylaştıkları beş fotoğraflık ortak bir gönderiyle nişanlandıklarını duyurdu.

Gönderiye şu not düşüldü:

“İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor,” ifadelerine bir de dinamit emojisi eşlik etti.

Paylaşımda, çiçeklerle dolu büyüleyici bir bahçe ortamında çekilen samimi fotoğraflar yer aldı. Görüntülerde Taylor Swift'in çizgili bir yaz elbisesi giydiği, Travis Kelce'nin ise lacivert gömlek ve beyaz şortla göründüğü dikkat çekti.

ABD’li şarkıcının parmağındaki yüzük ise sosyal medyada dikkat çekti. ABC News’in doğruladığı bilgilere göre yüzükte, eski maden kesimi (old-mine brilliant cut) bir pırlanta bulunuyor ve tasarım, New York’taki Artifex Fine Jewelry'den Kindred Lubeck ile birlikte hazırlandı.

Çiftin Instagram paylaşımı dakikalar içinde milyonlar beğeni aldı.