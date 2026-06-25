Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün detayları

ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER

New York Times'ın belirttiğine göre, asıl düğün töreni ayrı bir mekanda gerçekleşebilirken, Madison Square Garden'da sadece resepsiyon düzenlenebilir. Mekanın içine düğün için bir sahne inşa edildiği bildiriliyor, bu da etkinlik sırasında performansların da olabileceği anlamına geliyor.

35 yaşındaki Swift ile 36 yaşındaki Kelce, Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak nişanlandıklarını, geçen yıl ağustos ayında sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurmuştu.