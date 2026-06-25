Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün detayları
Geçtiğimiz yıl nişanlanarak magazin dünyasının zirvesine yerleşen Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin merakla beklenen görkemli düğününe dair detaylar netleşmeye başladı. Müzik dünyasının kraliçesi ile NFL yıldızının hayatını birleştireceği bu dev organizasyon için New York'ta adeta olağanüstü hal ilan edilecek...
Amerikalı şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin düğünü hakkında bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.
Çiftin düğününün 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da gerçekleşeceği öğrenildi. New York Times, arenanın çevresindeki sokakların üç günlüğüne kapatılması için New York şehrine yapılan bazı izin başvurularını açığa çıkardı.
SOKAKLAR KAPATILACAK
Verilen izin, 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar Madison Square Garden çevresindeki sokakların kapatılmasına olanak tanıyacak ve bu kapatmaların nedeni "3 Temmuz'da yapılacak bir etkinlik" olacak.
ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER
New York Times'ın belirttiğine göre, asıl düğün töreni ayrı bir mekanda gerçekleşebilirken, Madison Square Garden'da sadece resepsiyon düzenlenebilir. Mekanın içine düğün için bir sahne inşa edildiği bildiriliyor, bu da etkinlik sırasında performansların da olabileceği anlamına geliyor.
35 yaşındaki Swift ile 36 yaşındaki Kelce, Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak nişanlandıklarını, geçen yıl ağustos ayında sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurmuştu.