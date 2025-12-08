Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğün tarihi ve yeri ortaya çıktı

Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'nin kısa bir süre önce duyurulan nişanları, çiftin evlilik tarihiyle ilgili detayların ortaya çıkmasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Page Six'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, pop müziğin kraliçesi Taylor Swift, hayranlarının da bildiği uğurlu sayısı olan 13'ü düğün tarihi olarak belirledi. Buna göre, çiftin 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, son derece göz alıcı bir mekân olan Watch Hill'deki Ocean House'da dünya evine girmeyi planladığı iddia edildi.

Hatta Swift'in bu özel tarihi ve mekânı garantilemek için sıra dışı bir yönteme başvurduğu; o günü zaten rezerve etmiş olan bir çifte yüksek bir meblağ ödeyerek mekânı o gün için ayırttığı da gelen bilgiler arasında.

Kutlamanın, çiftin küresel şöhretine uygun olarak yıldızlarla dolu ve son derece gösterişli olması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, Taylor Swift'in en yakın arkadaşları arasında yer alan ünlü isimler Selena Gomez ve Gigi Hadid'in şarkıcının nedimeleri arasında bulunacağı da konuşulanlar arasında. Bu lüks mekân ve seçilen özel tarih, tüm gözlerin 2026 yılının yaz aylarında bu görkemli düğüne çevrilmesine neden olacak gibi görünüyor.