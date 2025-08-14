Taylor Swift, yeni albümü için Mert Alaş'a poz verdi
Taylor Swift, yeni albümü için yenilediği imajını takipçileriyle buluşturdu. Albümün dikkat çeken fotoğraflarını ise dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggott çekti.
Şarkıcı Taylor Swift, 12'nci stüdyo albümünü tanıttı. Ünlü şarkıcı, 'The Life Of A Showgirl' adlı yeni albümünün kapağını ve şarkı listesini paylaşırken, albümün çıkış tarihini 3 Ekim olarak belirtti.
Swift'in albüm fotoğraflarını Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggot çekti. İkilinin tasarladığı albüm kapağında, Swift küvette suyun altında görülüyor.
Hayranları, bu albüm kapağının Swift'in bu zamana kadarki en seksi albüm kapağı olduğu şeklinde yorumlar yaptı.
Swift, 12 şarkılık yeni albüm haberini, erkek arkadaşı Travis Kelce ve onun kardeşi Jason'ın sunduğu 'New Heights' adlı podcast yayınında duyurdu.