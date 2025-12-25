Taylor Swift yine kalpleri fethetti: Anlamlı projeye 1 milyon dolarlık destek

Taylor Swift, babasının kalp ameliyatının ardından ona destek olmak amacıyla Amerikan Kalp Derneği'ne 1 milyon dolar bağışladı.

"BU BAĞIŞI BABASI ONURUNA YAPTI"

Bağışı duyuran dernek; "Taylor Swift bu bağışı, yılın başlarında bahsettiği kalp rahatsızlığı olan babası Scott Swift'in onuruna yaptı" dedi.

Scott Swift, bu yaz bypass ameliyatı geçirdi. Taylor Swift ve Austin Swift kardeşler, ameliyat ve iyileşme süreci boyunca babalarının yanında oldular.

Amerikan Kalp Derneği yetkilileri, ünlü şarkıcının yaptığı büyük bağışın, ülkenin önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığını önleme ve tedavi etme çabalarını hızlandıracağını söyledi. Dernekten yapılan açıklamada, Swift'in bağışının devam eden bilimsel araştırmalara, daha güçlü önleme ve tedavi çabalarına, herkesin hayat kurtarıcı bakıma erişiminin genişletilmesine harcanacağı belirtildi.