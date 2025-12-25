Taylor Swift yine kalpleri fethetti: Anlamlı projeye 1 milyon dolarlık destek
Geçtiğimiz yaz babasının geçirdiği kalp ameliyatıyla zor günler yaşayan Taylor Swift, bu kişisel tecrübesini büyük bir iyilik hareketine dönüştürdü. Kalp hastalıkları tedavisinde imkanları kısıtlı olan hastalara umut olmak isteyen dünyaca ünlü yıldız, tedaviye erişimi kolaylaştırmak adına 1 milyon dolar bağışladı. Swift, bu hareketiyle hem ailesine olan bağlılığını hem de toplumsal duyarlılığını bir kez daha kanıtladı.
Taylor Swift, babasının kalp ameliyatının ardından ona destek olmak amacıyla Amerikan Kalp Derneği'ne 1 milyon dolar bağışladı.
"BU BAĞIŞI BABASI ONURUNA YAPTI"
Bağışı duyuran dernek; "Taylor Swift bu bağışı, yılın başlarında bahsettiği kalp rahatsızlığı olan babası Scott Swift'in onuruna yaptı" dedi.
Scott Swift, bu yaz bypass ameliyatı geçirdi. Taylor Swift ve Austin Swift kardeşler, ameliyat ve iyileşme süreci boyunca babalarının yanında oldular.
Amerikan Kalp Derneği yetkilileri, ünlü şarkıcının yaptığı büyük bağışın, ülkenin önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığını önleme ve tedavi etme çabalarını hızlandıracağını söyledi. Dernekten yapılan açıklamada, Swift'in bağışının devam eden bilimsel araştırmalara, daha güçlü önleme ve tedavi çabalarına, herkesin hayat kurtarıcı bakıma erişiminin genişletilmesine harcanacağı belirtildi.