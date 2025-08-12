Taylor Swift’ten sürpriz: “The Life of a Showgirl” albümü geliyor

Dünyaca ünlü pop ikonu Taylor Swift, 12. stüdyo albümü "The Life of a Showgirl" ile müzikseverleri heyecanlandırdı. 35 yaşındaki sanatçı, yeni albümünü 12 Ağustos Salı günü ABD saatiyle 00:12'de, 12 farklı turuncu kıyafetli fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Albüm, ilk olarak Travis ve Jason Kelce'nin "New Heights" adlı podcast yayınında gün yüzüne çıktı. Swift, programda gösterdiği üzerinde 'TS' harfleri bulunan yeşil evrak çantasıyla "Bu benim yeni albümüm, 'The Life of a Showgirl'" diyerek hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Swift'in hayranları, albümün plak ve CD versiyonları için sanatçının resmî internet sitesinden şimdiden ön sipariş vermeye başladı. Albüm kapağı gizli tutulsa da, web sitesinde kilitli, bulanık turuncu ve yeşil bir kapak görseli yer alıyor.

Albümün parça listesi ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, ön siparişlerin en geç 13 Ekim tarihinde kargoya verileceği belirtildi.

Taylor Swift'in en son yayımladığı albüm "The Tortured Poets Department - TS The Eras Tour Setlist" idi. Müzik dünyasının merakla beklediği bu yeni albümün, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.