Taze anne Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: Sabırsız canım kızım aniden doğdu
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te nikâh masasına oturan oturan Eda Ece anne oldu. Bebeğine kavuşan Eda Ece sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
Hamileliği boyunca heyecanını takipçileriyle paylaşan Eda Ece anne oldu. Ünlü çiftin minik kızlarına kavuştukları müjdesi ise Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabından duyuruldu.
Eda Ece de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Ece, daha sonra da annesinin bir videosunu şu notla yayınladı: "Annem adının koyulmadığını fark edince. Şaka tabi ki. Canım annem hakkın ödenmezmiş valla nasıl anladım bilemezsin."