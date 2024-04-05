Taze anne Eda Ece'den ilk paylaşım geldi: Sabırsız canım kızım aniden doğdu

Eda Ece de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.