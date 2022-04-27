Taze anne Seray Sever, kızlarının sağlık durumlarını paylaştı: Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde

Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine girmişti. 49 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Sever ve Sünbül çiftinin Sofia ve Alya adlı ikizleri ise geçen hafta dünyaya geldi. İkizlerine Sofia ve Alya isimlerini veren ve zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı. Kızlarının sağlık durumunu paylaştı...

'34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR'

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seray Sever (@seraysever)'in paylaştığı bir gönderi

"ONLAR ALLAH'IN MUCİZELERİ"

Heyecan içerisinde olduğunu belirten Sever, "Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün ilk defa altını değiştirdim" ifadelerini kullandı. "Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah’ın mucizeleri" dedi.

FOTOĞRAFLAR 40 GÜN SONRA

Öte yandan Seray Sever, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi.