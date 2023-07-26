Taze aşıklar Alina Boz ve Umut Evirgen, Mykonos'a tatile gitti

Alina Boz geçtiğimiz aylarda dört yıldır beraber olduğu Mithat Can Özer ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Umut Evirgen önceki gün, Alina Boz ile aşk yaşadığını sosyal medya üzerinden ilan etmişti.

“Kalimera”

İki haftadır beraber olan çift, Yunanistan’a gitti. Yakın arkadaşları Muhsin Akgün ve ailesi ile Mykonos’ta tatil yapıyorlar. Muhsin Akgün sabah attığı “Kalimera” yazılı story’nin ardından akşam saatlerinde de Umut Evirgen ve Alina Boz‘la gün batımında fotoğraf paylaştı.