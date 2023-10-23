Tedavisi devam eden Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştuğu anları yayımladı: Canım annem

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektirmiş ve "Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.

"Canım annem, bir tanecik annem"

Filiz Akın, son zamanlarda iş yoğunluğu nedeniyle ayrı kaldığı Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştu.

Daha önce gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle çene kemiğinin birbirine kaynadığını ve bu nedenle zor bir diş tedavisine başlayacağını söyleyen Filiz Akın, oğlunun kendisine moral verdiğini söyledi.

Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu'nun kendisine "Canım annem, bir tanecik annem" diyerek seslendiği o anları "Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu" sözleriyle yayımladı.