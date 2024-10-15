Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (7-13 Ekim 2024)

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. ‘Bahar’ dizisi 19'uncu bölümüyle 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapım oldu.

Elele Online

Elele Online
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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (7-13 Ekim 2024) - Resim : 1

Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 7-13 Ekim tarihleri arasında ‘Bahar’ dizisi 19'uncu bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.

Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (7-13 Ekim 2024) - Resim : 2

1 - Bahar

(Sezon 2 - Bölüm 19) - 9,07 

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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (7-13 Ekim 2024) - Resim : 3

2 - Kızıl Goncalar

(Sezon 2 - Bölüm 21) - 8,06 

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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (7-13 Ekim 2024) - Resim : 4

3 - Kızılcık Şerbeti

(Sezon 3 - Bölüm 71) - 7,45