Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (7-13 Ekim 2024)
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. ‘Bahar’ dizisi 19'uncu bölümüyle 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapım oldu.
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Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 7-13 Ekim tarihleri arasında ‘Bahar’ dizisi 19'uncu bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.
Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
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1 - Bahar
(Sezon 2 - Bölüm 19) - 9,07
3 / 11
2 - Kızıl Goncalar
(Sezon 2 - Bölüm 21) - 8,06
4 / 11
3 - Kızılcık Şerbeti
(Sezon 3 - Bölüm 71) - 7,45