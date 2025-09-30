Temizlikçisi anlattı: Güllü'nün korktuğu başına geldi
'Güllü' adıyla bilinen ünlü şarkıcının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yıllardır sanatçının evinin temizliğini yapan Arzu Arslan, Güllü'nün korktuğu şeyin başına geldiğini söyledi.
26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Trajik ölüm büyük yankı uyandırdı. Soruşturma devam ediyor.
Yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de ünlü şarkıcının evine 3.5 yıldır temizliğe giden Arzu Arslan'ın da ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Arzu Arslan, verdiği ifade sonrasında SHOW Haber'e konuştu. Arslan'ın açıklamasında Güllü'nün korktuğunun başına geldiği anlaşıldı.
Güllü'nün ölümüne çok üzüldüğünü söyleyen Arzu Arslan; "Çok temizlik hastasıydı. Çamaşır suyunu lavabolarda kullanırdım, yerlerde kullanmazdım. Sabun kokulu deterjanlarla silerdim. Ben yokken de sık sık evini temizlerdi. Çok titizdi, evini hiç dağınık bırakmazdı. Üç aydır silmemiştim camlarını. 'Arzu, cama çıkma, camdan düşersin. Senin küçük çocuğun var. Bırak kirli kalsın' derdi" açıklamasını yaptı.