Teoman: Fiyatları gördüm ben de, palavra...

Rock müziğin başarılı ismi Teoman, yılbaşında sahnede olacak sanatçıların alacağı ücret ilgili açıklamalarda bulundu.

TEOMAN: KEŞKE BEN DE 1 MİLYON DOLAR ALSAM

Teoman’a Tarkan’ın yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için 1 milyon dolar istediği haberleri soruldu. Ünlü rock’çı “Hak ediyor demek ki, keşke ben de 1 milyon dolar alsam, hemen çalardım” sözleriyle güldürdü.

'FİYATLARI GÖRDÜM BEN DE, PALAVRA'

Teoman, yılbaşında sahne ücretlerinin de gerçeği yansıtmadığını söylerek, “Fiyatları gördüm ben de, palavra. Çünkü ben hiç o kadar sahne ücreti almadım, alsam da fena olmazdı.”