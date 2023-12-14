Teoman: Fiyatları gördüm ben de, palavra...
Geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülenen Teoman, basın muhabirleriyle müzik dünyası hakkında ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.
Rock müziğin başarılı ismi Teoman, yılbaşında sahnede olacak sanatçıların alacağı ücret ilgili açıklamalarda bulundu.
TEOMAN: KEŞKE BEN DE 1 MİLYON DOLAR ALSAM
Teoman’a Tarkan’ın yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için 1 milyon dolar istediği haberleri soruldu. Ünlü rock’çı “Hak ediyor demek ki, keşke ben de 1 milyon dolar alsam, hemen çalardım” sözleriyle güldürdü.
'FİYATLARI GÖRDÜM BEN DE, PALAVRA'
Teoman, yılbaşında sahne ücretlerinin de gerçeği yansıtmadığını söylerek, “Fiyatları gördüm ben de, palavra. Çünkü ben hiç o kadar sahne ücreti almadım, alsam da fena olmazdı.”