Teoman'dan gençlik pozu: Öğrencilik yıllarımda para kazanmak için...

Teoman, zaman zaman hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünü kazanan, ardından aynı üniversitede sosyoloji bölümüne geçen 55 yaşındaki sanatçı, nostaljik bir paylaşıma daha imza attı.

"BAZI ÖĞRENCİLERİMDEN SADECE BİR YAŞ BÜYÜĞÜM"

Üniversite dönemlerine ait bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı, "Para kazanmak için üniversite hazırlık, lise matematik dersleri vermeye başlıyorum. Hürriyet gazetesine ara sıra ilanlar veriyorum: “Boğaziçi matematik öğrencisinden, matematik, kimya vs...” Fiyatım ucuz. Derslere çok çalışıp gidiyorum, ciddi ciddi ter döküyorum beni beğensinler diye. Görüntüm pek hocaya benzemiyor, aileler tereddüt ediyorlar beni görünce. Uzun saçlı ve çok gencim. Bazı öğrencilerimden sadece bir yaş büyüğüm" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerine "Ailelere, eğer çocukları dediklerimi dinlerler ve çalışırlarsa, kesin geçeceklerini, matematikte bilmediğim hiçbir şey olmadığını söylüyorum. TÜBİTAK bursumu da kullanıyorum bana inansınlar diye. Asıl istedikleri hocayı bulamamış bir sürü insan arıyor beni. İlk tercihleri değilim, zorda kalmışlar. Hangi saat olursa olsun kabul ediyorum dersleri. Bazı günler gece yarılarına kadar saatlerce, bir sonraki günün önemli sınavına çalıştırıyorum öğrencileri. Öyle günlerde, eve döndüğümde haşatım çıkmış oluyor. Bedenen ve zihnen. #FasaFiso kitabından" diye devam etti.