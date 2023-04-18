Teoman'dan yeni albüm geliyor: Aşık Bir Adam

Ünlü rockçı Teoman, Harbiye'de verdiği konser esnasında hayranlarına yeni bir albüm çıkaracağı müjdesini verdi. Teoman, cover albüm çıkaracağını açıkladı.

"Albümün adı, Aşık Bir Adam"

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu:

"Temmuz ayında bir 'cover' albüm çıkaracağım. Albümün adı, 'Aşık Bir Adam'. Albümde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü hepsi birbirinden güzel, başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber temmuz ayında dinleyebilirsiniz."