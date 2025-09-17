Tepkilerden sonra kaldırılmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı yayınlandı
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinde büyük tepki çeken Doğa-Firaz hikayesi sonrası, fragman geri çekilmişti. Şimdi ise hikaye değişti ve revize edilen yeni fragman yayınlandı.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin 4. sezonunda başlayan Doğa ve Firaz aşkı, izleyicilerden gelen yoğun tepkilerle gündeme oturmuştu. Tepkilerin büyümesi üzerine RTÜK'ün soruşturma başlattığı dizi, bir önceki haftaya ait 105. bölüm fragmanlarını tüm platformlardan kaldırma kararı almıştı.
Gelen bu tepkiler sonrasında yapım ekibi, tartışma yaratan sahnelerde değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise nihayet yayınlandı. Revize edilen senaryoyla birlikte, Doğa ve Firaz arasında başlayan aşk hikayesi, daha ilk adımlarında sonlandırılmış oldu.
Yeni fragmanda Fatih "Ben güzel karımın değerini biliyorum ama biraz da o benim değerimi bilse fena olmayacak" diyor.
Nursema ise Firaz'a yakınlaşıp "Özledim seni. Sen beni özlemedin mi?" diyerek buzları eritmeye çalışıyor.