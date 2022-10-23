'Terk edilmekten korktuğum için Julia Roberts'ı terk ettim'

Özellikle Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry son günlerde bağımlılıkla mücadele sürecini anlattığı yeni kitabı “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”le gündemde.

Perry, geçmişte oyuncu Julia Roberts’la yaşadıkları kısa süreli ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

Perry, e-postanın yaygınlaşmasından önce Julia Roberts ile yüzlerce mesaj alışverişinde bulunduklarını açıkladı, Roberts'a faks mesajlarıyla nasıl kur yaptığını anlattı.

Perry o günleri kitabında şöyle anlatıyor: "Günde üç veya dört kez faks makinemin başına oturur ve bir sonraki mektubunu yavaşça ortaya çıkaran kağıt parçasını izlerdim. O kadar heyecanlıydım ki, bazı geceler kendimi bir partide çekici bir kadınla flörtöz bir alışverişi paylaşırken bulur ve konuşmayı kısa keserek eve koşar ve yeni bir faksın gelip gelmediğine bakardım."

JULIA ROBERTS'LA ÇIKMAK İÇİN BENİM ÇOK FAZLAYDI

O ve Julia Roberts, sonunda bir ilişkiye başladılar, ancak ilişkileri çok uzun ömürlü olmadı. Perry şöyle diyor: Julia Roberts'la çıkmak benim için çok fazlaydı. Benden ayrılacağından emindim. Yeterli değildim. Onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım"

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