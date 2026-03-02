Teşkilat dizisi oyuncusu Rabia Soytürk: Erkeklerin de raf ömrü var

Hürriyet Kelebek'in haberine göre, Rabia Soytürk, geçtiğimiz gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Günlük temposu içinde kısa bir mola veren oyuncu, bakım randevusuna yetişmeye çalıştığını belirterek, “Cilt bakımına gidiyorum, geç kaldım” dedi.





SEKTÖRDE KADIN VE ERKEK AYRIMI



Soytürk, Etiler’de gerçekleşen sohbette meslektaşı Deniz Çakır’ın çok konuşulan "Sektörde kadınların raf ömrü var" yorumuna dair görüşlerini paylaştı

Evet, kadınlar sektörde ayrıştırılıyor. Ama erkeklerin de bir raf ömrü var. Erkeklerin de dönemi geçer.





“BEN SESSİZ KALMAYI TERCİH EDİYORUM”



Kariyer yolculuğunda benzer engellerle veya haksızlıklarla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan Soytürk, bu tür zorlukları deneyimlediğini gizlemedi. “Oldu, evet” diyerek durumu onaylayan oyuncu, bu gibi durumlarda sergilediği tutumu şu sözlerle detaylandırdı:

Ben sessiz kalmayı tercih ediyorum. Çok haksızlık var, her şeye çok ses çıkarırsak olmuyor, bir şey elde edemiyoruz.





“HAYATIMDA BİRİ OLURSA SÖYLERİM”



Son dönemde adı farklı isimlerle anılan ve hakkında sık sık aşk iddiaları ortaya atılan Rabia Soytürk, bu konudaki rahatsızlığını da dile getirdi. Özel hayatındaki şeffaflığa önem verdiğini vurgulayan oyuncu, konuyu “Hayatımda biri olursa söylerim tabii ki” sözleriyle noktaladı.



