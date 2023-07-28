Teşkilat dizisinde şaşırtan ayrılık

Dördüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Teşkilat dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. 'Zehra Balaban'a hayat veren oyuncu Deniz Baysal, dizinin ekibinden ayrıldı. Murat Yıldırım’ın devam edeceği öğrenilen dizide yeni TİM kurulacak.

"Her daim yanınızdayım"

Teşkilat ekibine veda eden Deniz Baysal, Instagram hesabında veda paylaşımı yaptı. Baysal, şu ifadelere yer verdi:

Teşkilat ekibine veda eden Deniz Baysal Instagram hesabında veda paylaşımı yaptı. Baysal, şu ifadelere yer verdi;

"Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim, anlatabilirim bilmiyorum ama...Bi yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak, tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat. Bu yolculukta, 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım... Her birinizi çok seviyorum. Bi kusurum olduysa affola... Benim için bitmiş olsa da, her daim yanınızdayım. Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte. Ne mutlu bana! Yolunuz her zaman açık olsun. Ve siz kıymetli izleyicilerimiz; 3 sezon boyunca verdiğiniz her destek,yaptığınız her eleştiri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız... Nasıl veda edebileceğimi bile düşünememiştim açıkçası... Teşkilat'tan bi Zehra Balaban geçti... Ağlamıyorum gözüme hançer kaçtı."

"Ne güzel bir oyuncusun, yolun açık olsun"

Murat Yıldırım “Teşkilat” dizisinden ayrılan partneri Deniz Baysal‘la ilgili yaptığı övgü dolu paylaşımlarla dikkat çekti. Yıldırım twitter sayfasına “Deniz, can dostum…İyi ki bu projeyi kabul edip seninle oynadım, iyi ki sen Zehra oldun,en iyi tarafı da senin gibi bir dostum oldu… Ne güzel bir oyuncusun, yolun açık olsun” mesajını yazdı.