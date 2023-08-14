Teşkilat dizisine Canan geliyor

TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat için dördüncü sezon hazırlıkları hız kesmenden devam ediyor. Projenin başından beri ekipte yer alan başarılı oyuncu Deniz Baysal ayrılık haberini duyurmuştu. "Teşkilat"ın yeni kadın başrolü henüz belli olmadı. Ancak çok sayıda isimle görüşmeler devam ediyor.

Canan karakteri geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ethem Özışık’ın yazdığı Tims&B imzalı dizinin son bölümünde patlama yaşandı. Projenin başından beri ekipte yer alan başrol oyuncusu Deniz Baysal diziden ayrıldı. 'Teşkilat'ın yeni başrol kadın yıldızı için çok sayıda isimle görüşülüyor.

Kulislerden sızan bilgiye göre, Dış İşleri’nde üst düzey bir bürokrat olan Canan, diziye kardeşi Cihangir, babası Çetin’le beraber diziye katılacak.

Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Ebru Nil Aydın’ın devam ettiği diziye başka yeni karakterler de katılacak.