Teşkilat dizisine yeni oyuncu sürprizi! Yıldıray Şahinler kadroda

Teşkilat dizisi, pazar akşamları TRT 1 ekranlarında aksiyon ve istihbarat dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, diziye dahil olan Yıldıray Şahinler, hikâyenin seyrini değiştirecek çok kritik bir rolle geliyor.

Dizinin sadık izleyicileri, uzun süredir adı geçen ancak yüzü gizemini koruyan "Davut" karakterinin kim olacağını merak ediyordu. Şahinler’in kadroya katılmasıyla birlikte:

Usta oyuncunun bu gizemli ve kilit karaktere hayat verme ihtimali sosyal medyada en çok konuşulan teori haline geldi. Yeni karakterin, Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay ve ekibi için hem büyük bir tehdit hem de beklenmedik bir düğüm çözücü olabileceği tahmin ediliyor.

Dizi, 1 Mart Pazar akşamı yayınlanan 171. bölümüyle yine reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. 2026 sezonunda kadrosunu Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk ile yenileyen yapım, Yıldıray Şahinler transferiyle "tehlikeli ve stratejik" sahnelerin dozunu artıracak gibi görünüyor.