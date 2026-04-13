Teşkilat Uzay diziden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Uzay'ı Serdar Yeğin ölecek mi?
Teşkilat dizisinin sadık izleyicileri için Uzay (Serdar Yeğin) karakteri, ilk bölümden bu yana ekibin teknik operasyonlarını yöneten, zekası ve soğukkanlılığıyla projenin vazgeçilmez bir parçası oldu. Son bölümde yaşanan kritik gelişmelerin ardından sosyal medyada dönen iddialar, "Teşkilat Uzay diziden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Uzay'ı Serdar Yeğin ölecek mi?" sorularını beraberinde getirdi.
TRT 1 ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat, 176. bölüm finali ve ardından yayınlanan 177. bölüm fragmanıyla izleyicilerini adeta ters köşe yaptı.
Ekibin teknoloji dehası ve adeta "görünmez eli" olan Uzay (Serdar Yeğin) karakterinin akıbeti, dizinin tarihindeki en büyük kırılma noktalarından birine işaret ediyor.
Dizinin son bölümlerinde yaşananlar, Uzay için yolun sonu mu geldi sorularını ciddi şekilde güçlendirdi. 176. bölümde maskeli kişilerce kaçırılan Uzay, ekibi ve izleyiciyi derin bir endişeye sevk etti.
177. bölüm fragmanında Uzay’ın ağır işkencelere maruz kaldığı ve buna rağmen "Vatan sağ olsun" diyerek duruşundan taviz vermediği görüldü.