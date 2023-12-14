The Big Bang Theory'nin yıldızı Kate Micucci kansere yakalandı: Hayatımda hiç sigara içmedim, bu yüzden sürpriz oldu

The Big Bang Theory dizisinde Lucy karakterine hayat veren oyuncus Kate Micucci akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Dizinin 8 bölümünde rol alan 43 yaşındaki Micucci, geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme sürecini anlattı.

"ÇOK TUHAF, HAYATIMDA HİÇ SİGARA İÇMEDİM"

Micucci, "Akciğer kanseri ameliyatı olduğum için hastanedeyim. Hastalık erken aşamada teşhis edildi" dedi.

Hiç sigara içmediğini vurgulayan aktris şöyle devam etti:

"Gerçekten çok tuhaf çünkü hayatımda hiç sigara içmedim, bu yüzden sürpriz oldu. Ama sanırım bu da oluyor ve bu yüzden en iyi haber erken yakalamış olmaları, iyiyim."

"GERİ DÖNECEĞİM"

Kan tahlilindeki yüksek çıkan bir değerle hastalığın fark edildiğini anlatan oyuncu, paylaşımı TikTok hesabından yaptı.

Ameliyatını "bir yolculuğa" benzeten 1980 doğumlu Micucci, "Muhtemelen birkaç hafta yavaş hareket edeceğim ancak sonra geri döneceğim" dedi.

ABD'li oyuncu, 2001 – 2010'da ekranlara gelen sitcom 'Scrubs'da 'Stephanie Gooch'u ve çizgi film uyarlaması 'Scooby-Doo'da 'Velma Dinkley' karakterini canlandırdı.