'The Godfather' filminin efsane ismi Robert Duvall hayatını kaybetti

The Godfather filminde Al Pacino ve Marlon Brando'yla birlikte canlandırdığı, Tom Hagen karakteriyle tanınan Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNÜ EŞİ DUYURDU

Eşi Luciana Duvall paylaşımında, “Dün sevgili eşime, değerli dostuma ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, evinde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

ROBERT DUVALL KİMDİR?

1931 yılı California doğumlu olan oyuncu, Kore Savaşı sonrasında askerlik yaptıktan sonra New York'a taşınmış ve ünlü oyunculuk eğitmeni Sanford Meisner'den eğitim almıştı. 1962'de rol aldığı ilk önemli filmde sadece birkaç sahnede görünmüştü. Bülbülü Öldürmek (To Kill a Mockingbird) filminde "Boo Radley" karakterini canlandıran Duvall, repliği olmamasına rağmen seyirciler üzerinde kendisini yıldızlığa taşıyan bir etki bırakmayı başarmıştı.

60 yılı aşan kariyeri ile tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen Duvall, Sevecenlik (Tender Mercies) filmindeki rolü ile Oscar kazanmıştı. BAFTA, Altın Küre ve Primetime Emmy ödülleri de olan Duvall, kariyeri boyunca birçok defa Oscar'a aday gösterilmiş, hem başrol hem de küçük rollerdeki performanslarıyla ödüller kazanmıştı.

Kovboylardan askeri figürlere kadar çok geniş bir yelpazede roller canlandıran Duvall, aynı zamanda iyi bir sinemacıydı. Duvall, 1997 yapımı The Apostle filminde başrollerden birini üstlenmenin yanı sıra bu filmin senaryosunu yazmış ve yönetmenliğini de üstlenmişti.

DÖRT KEZ EVLENDİ

2010'lu yılların sonlarına kadar aktif olan Duvall, kariyeri boyunca birçok tarihi karakteri de canlandırmış, bunlar arasında Amerikan iç savaşı sırasındaki Konfederasyon Ordusu Komutanı Robert E. Lee (Gods and Generals), Joseph Stalin (HBO yapımı Stalin) ve Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann (The Man Who Captured Eichmann) de yer almıştı. Dört kez evlenen oyuncu, son evliliğini Arjantinli oyuncu ve yönetmen Luciana Pedraza ile yapmıştı.