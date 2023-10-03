The Queen's Gambit'in yıldızı Anya TaylorJoy evlendi

"The Queen's Gambit" dizisinde canlandırdığı 'Beth Harmon' karakteriyle Altın Küre kazanan ve Emmy'ye aday gösterilen oyuncu Anya Taylor-Joy, 2021'den beri aşk yaşadığı müzisyen Malcolm McRae ile evlendi.

Venedik'te evlendiler

Ünlü çift, aralarında Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult ve Evan Ross gibi isimlerin bulunduğu 150 kişilik bir törenle; 15. yüzyıldan kalma bir saray olan tarihi Palazzo Pisani Moretta'da evlendi.

Kutlamada çekilen fotoğraflarda Taylor Joy'un klasik bir gelinlik yerine, çiçek ve kuş figürleriyle süslenmiş özel Dior bir elbise tercih etmesi dikkat çekti.

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"Bu şarkıyı onun için yazdım demişti"

Mart 2021'de "The Queen's Gambit" galasında tanışan Anya Taylor Joy - Malcolm McRae çiftinden ünlü müzisyen, oyuncu için bir şarkı yazmıştı. McRae, "Seni Gerçekten Tekrar Görmek İstiyorum" adlı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşırken "Bu şarkıyı Anya ile tanıştıktan iki gün sonra onun için yazdım" demişti.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk tanışmalarından bir yıl sonra Oscar öncesi partide ilk kez objektif karşısında birlikte poz vermişti.