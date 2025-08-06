The Walking Dead yıldızı Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti

The Walking Dead, Chicago Med, 9-1-1 adlı yapımlarda kamera karşısına geçen Kelley Mack'ten acı haber geldi.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE DUYURUYORUZ"

Kelly'nin vefatı, Instagram hesabından paylaşılan bir açıklamayla doğrulandı: "Sevgili Kelley'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Böylesine parlak ve coşkulu bir ışık, hepimizin sonunda gideceği yere, yani öbür dünyaya geçti. Kelley, cumartesi akşamı sevgi dolu annesi Kristen ve sadık teyzesi Karen'ın huzurunda huzur içinde hayata veda etti. Kelley, şimdiden birçok sevdiğine kelebekler gibi geldi. Birçok kişi tarafından kelimelerle anlatılamayacak kadar derin bir özlemle anılacak."

Kelley Mack bir süredir beynini ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir tür kanserle mücadele ediyordu.

KELLEY MACK KİMDİR?

Hinsdale Merkez Lisesi'ni bitiren Kelley Mack, sonra da 2014 yılında Chapman Üniversitesi Dodge Film Koleji'nden sinematografi alanında lisans derecesi aldı.

Kelley Mack, The Walking Dead, Chicago Med, 9-1-1 yapımlarda kamera karşısına geçti. Bunun yanı sıra Broadcasbt Signal Intrusion, Delicate Arch adlı filmlerde rol aldı.