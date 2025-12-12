Time Dergisi, Leonardo DiCaprio'yu '2025 Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi' seçti

Time Dergisi, 2025'te 'Yılın Kişisi' ünvanına yapay zekânın mimarlarını lâyık gördü. Time’ın kapak fotoğrafına göre 'mimarlar' arasında Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi isimler var. Dergi, aynı zamanda her yıl, 'Yılın Eğlence Kişisi'ni seçiyor.

'2025 EĞLENCE DÜNYASINDA YILIN KİŞİSİ'

Leonardo DiCaprio, Time Dergisi tarafından '2025 Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi' ünvanına lâyık görüldü. Dergi, DiCaprio'lu bir kapak da hazırladı.

"SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ"

2015 yapımı 'Diriliş' (The Revenant) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Leonardo DiCaprio, Time'a verdiği röportajda, 'Savaş Üstüne Savaş' filminin neden önemli olduğunu açıkladı.

“Tarihle hiçbir bağlantısı olmayan, geçmiş karakterlerle, türle, vampirlerle, hayaletlerle veya herhangi bir şeyle ilgisi olmayan, gerçekten özgün hikâye fikirlerinin ne sıklıkla ortaya çıktığını çok düşündüm" diyen Leonardo DiCaprio; "Stüdyo için bu projeyi üstlenmek biraz riskliydi ve bence güvendikleri şey, Paul'ün hikâye anlatımının çekiciliği ve belirgin özgünlüğü” ifadesini kullandı.

Leonardo DiCaprio, New York'taki Chelsea Piers'ta düzenlenen 'Time'ın Yılın Kişileri' etkinliğinde ödülünü aldı.