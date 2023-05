Tina Turner hayatını kaybetti

ABD'li rock yıldızı, müzik dünyasının gelmiş geçmiş en büyük seslerinden biri olarak anılan Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti. Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.

Turner hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Sanatçısının Instagram sayfasından yapılan açıklamada, “Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntü ile duyuruyoruz. Müziği ve sınırsız yaşama tutkusuyla dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi. Bugün bize en büyük eserini bırakan sevgili bir arkadaşa veda ediyoruz: müziğini. Tüm içten şefkatimiz ailesine gelsin. Tina, seni çok özleyeceğiz. ( Peter Lindbergh)” ifadelerine yer verildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tina Turner (@tinaturner)'in paylaştığı bir gönderi

Turner profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.

Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik piyasasına girmiş, 1976’dan sonra ise Tina Turner kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırmıştı.