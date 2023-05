Tina Turner ölümünün ardından müzik listelerinde zirveye çıktı

Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz günlerde 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın şarkı ve klipleri listelerde zirveye çıktı. Müzisyen, 1984 yılı hiti 'What's Love Got To Do With It' ile ABD'de iTunes listesinin birinci sırasına yerleşti.

Turner'ın 'All The Best: The Hits', 'Simply The Best' ve 'Private Dancer' olmak üzere üç albümü de iTunes listesinin en üst sıralarında yer alıyor. 'What's Love Got To Do With It' şarkısı ile birlikte 'Private Dancer' ve 'We Don't Need Another Hero' şarkılarına ait klipler de platformun en popüler üç videosu oldu. Turner'ın diğer pek çok klibi de ölümünün ardından yeniden popüler hale geldi.

Sanatçı, aynı zamanda Amazon'un da en iyi performans gösterenler listesinde albümleriyle zirveden giriş yaptı.

'WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT' BILLBOARD 100'DE ZİRVEYE YERLEŞMİŞTİ

'What's Love Got To Do With It', Turner'ın 1984 yapımı 'Private Dancer' adlı albümünde yer alan bir şarkıydı. Şarkı, ilk piyasaya sürüldüğü dönemde ABD Billboard 100 listesinde zirveye ulaştı. Şarkı ayrıca Avustralya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere diğer bölgelerde de iyi performans gösterdi. Parçanın adı, Turner'ın 1993 yılında vizyona giren biyografik filminin adı olarak da kullanıldı.