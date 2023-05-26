Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu

"Rock’n Roll’un Kraliçesi" lakaplı Amerikalı müzisyen Tina Turner (83), 24 Mayıs'ta vefat etmişti. Tina Turner'ın ölüm nedeni 48 saat sonra açıklandı. Turner'ın doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı. Şarkıcı, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli olduğunu söyleyerek, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin! Bunu hak ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Tina Turner, 2017'de eşi Erwin Bach'ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli olmuştu.

Ayrıca Tina Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı, 2013'te de felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.