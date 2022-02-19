'Tinder Avcısı' Simon Leviev bir flört şovu üzerinde çalışıyor

Netflix'te en çok izlenenler arasına giren 'Tinder Avcısı' belgeseli yayınlandığı günden itibaren olay oldu. Dolandırıcı Simon Leviev'in çok sayıda kadını dolandırdığı biliniyor. Simon Leviev bu sıralar kendi programını yapmaya hazırlanıyor. Leviev'in, Los Angeles’ta bir menajerle anlaştığı öğrenildi.

Leviev’ın kendi reality shovunu gerçekleştirmek istiyor! Leviev, kendi şöhretine ün katarak flört programını yapmak istediği belirtti. Dolandırıcı ve Netflix'in gerçek suç belgeseli 'Tinder Avcısı' belgeselinin baş kahramanı olan Simon Leviev, yeni keşfettiği şöhretten para kazanmayı ve Hollywood'a girmeyi planlıyor. Leviev’ın Los Angeles’ta Gina Rodriguez isimli bir menajerle anlaştığı belirtildi. Rodriguez, 'Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı belgeseli oldukça ilgimi çekti ancak arkasında da pek çok soru işareti bıraktı. Her hikayenin iki tarafı olduğuna ve herkesin hikayenin kendi tarafını anlatma şansına sahip olması gerektiğine inanıyorum.' dedi.

2 Şubat'ta Netflix'te prömiyeri yapılan ve hızla bir hit haline gelen Tinder Avcısı, Leviev'in flört uygulamasında kadınları baştan çıkarmak ve onları dolandırmak için bir pırlantacının oğlu olduğunu nasıl iddia ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Kaç kadını dolandırdığı belli olmasa da, yaklaşık 10 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

Leviev, Aralık 2019'da dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten suçlu bulundu ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak beş ay sonra serbest bırakıldı. Belgesel, Leviev'in Tinder Dolandırıcısı yayınlandığında hala Tinder'da aktif olduğunu iddia ediyor, ancak uygulama temsilcisi, 2019'da Simon Leviev’in erişimini kapattıklarını söyledi.