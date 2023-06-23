TIR'ın içinden Hadise çıktı: Beklemiyordunuz değil mi?

Geçtiğimiz gün bir markanın yaptığı kampanyanın sürprizi kapsamında bir AVM'nin önünde öğlen saatlerinde konser veren Hadise, TIR'ın içinden çıkınca izlemeye gelenleri şaşkına uğrattı.

HADİSE: SANIRIM İLK KEZ TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YAPILIYOR

AVM'deki insanların karşısına beklenmedik bir şekilde TIR'ın içinden çıkan ünlü isim, “Hiç beklemiyordunuz değil mi? Burda olmak çok güzel arkadaşlar, sanırım ilk kez Türkiye’de böyle bir şey yapılıyor" diye konuştu.

Hadise sözlerine şöyle devam etti: Bugün enerjimizle ve neşemizle günümüzü güzelleştirelim. Sevenlerimi şaşırtmayı ve onlara eşsiz deneyimler sunmayı çok seviyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi hep beraber şarkı söyleyelim.