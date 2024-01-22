Tolga Çevik: Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

2004 yılında Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Yılmaz’la dünyaevine giren oyuncu, konuk olduğu programda aile yaşantısını anlattı.

Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor. Ben en çok evde ünlüyüm, ‘eyvah babam geliyor’ diyorlar” dedi.

"EŞİMLE TANIŞTIĞIMIZ GÜN EVLENMEYE KARAR VERDİK"

Ünlü oyuncu, Düvenci’nin “Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz” ifadesi üzerine "O gün 10. dakika içinde… Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?’ dedim. ‘Biliyorum’ dedi. Söz, nişan falan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir” dedi.