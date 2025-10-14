Tolga Karel, Amerika'ya yerleşip yeni bir hayat kurmuştu!" Bu yolculuğa 2 kişi başladık, şimdi 6 kişiyiz"
Oyunculuk kariyerini noktalayarak ABD'ye yerleşen ve hayatını TIR şoförlüğü ile nakliyat şirketi işleriyle sürdüren Tolga Karel, ailesiyle kurduğu yeni ve mutlu yaşamıyla sık sık gündeme geliyor. 47 yaşına giren ünlü isim, doğum gününde eşi Sarah Scott ile yer aldığı romantik bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.
Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisindeki rolüyle ünlenen Tolga Karel, eşi Sarah Scott ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Hayallerinin peşinden giden ve iş hayatına atılan Karel, dün 47. yaş gününü kutladı.
Amerika'daki yaşantısını sık sık sosyal medyada paylaşan Tolga Karel, eşi Sarah Scott ile yer aldığı fotoğrafın altına romantik ve duygusal bir not düştü:
"Bugün 47 yaşındayım....Vaov mutlu yıllar bana! Bugün 11 kez birlikte kutladık. Yıllar ne çabuk geçmiş. Bu yolculuğa 2 kişi başladık, şimdi 6 kişiyiz... İnşallah birlikte daha nice yıllarımızı kutlarız ve tüm güzel dilekler için teşekkür ederim."
Amerika'da kurduğu sağlık turizmi şirketinin iflas etmesi üzerine eşinin ailesinin yanına taşınan Karel, 2018 yılında aylık 8.000 dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Şoförlükten elde ettiği sermayeyle işlerini büyüten Karel, önce kendi evini satın aldı ve ardından Amerika'da bir nakliyat şirketi kurdu.
İşlerini her geçen gün büyüten Karel'in hayali, 2026 yılında 100 araçlık filo kurmak.