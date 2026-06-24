Tolga Mendi ve Damla Can evleniyor

Tolga Mendi, 7 yıldır Damla Can ile aşk yaşıyordu. Mendi, spor eğitmeni olan sevgilisi Damla Can'a evlilik teklifinde bulundu.

Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Damla Can, o anları "Yesss!" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

BOĞAZ'DA EVLİLİK TEKLİFİ

Sevgilisine Boğaz'da tekne turu yaparken evlilik teklifinde bulunan oyuncu, mutluluğunu yayımladığı karelerle gözler önüne serdi.

"GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Tolga Mendi, geçtiğimiz günlerde "7 yıldır birlikteyiz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Zamanı gelince evlilik de olacak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.