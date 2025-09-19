Anasayfa Magazin Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber! Oğulları Ali'yi kucaklarına aldılar
Geçtiğimiz yıl tasarımcı Zeynep Mayruk ile evlenen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Ailesinin yeni üyesini kucaklayan Sarıtaş'ın, oğluna Ali adını verdiği öğrenildi. Ünlü çiftin bu mutlu haberi, sevenleri ve sosyal medyada büyük sevinçle karşılandı.
28 Haziran 2024’te Çeşme Alaçatı'da evlenen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı eşi Zeynep Mayruk, bugün büyük bir sevinç yaşadı.
Mutlu birlikteliklerini bir bebekle taçlandıran çift, ilk kez anne baba oldu.
Geçtiğimiz Nisan ayında bebek müjdesini veren çift, bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
Yaz aylarında eşiyle birlikte New York'a giden Sarıtaş, oğullarına Ali adını vereceklerini duyurmuştu. Uzun süredir bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen çift, bu özel anı nihayet yaşadı.