Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan kareler

Oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan kareler - Resim : 1

Sevgililer Günü'nde 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi eden oyuncu Tolga Sarıtaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. 

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan kareler - Resim : 2

Sarıtaş ile Mayruk dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı. 

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan kareler - Resim : 3

İkili, geceye ait kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. 

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk nişanlandı! İşte nişandan kareler - Resim : 4

Yayımlanan fotoğraflarda Zeynep Mayruk'un nişan gecesinde transparan detayları olan beyaz dantelli bir takım giymeyi tercih ettiği, Tolga Sarıtaş'ın da düz siyah bir takım elbise giydiği görüldü.