Tolga Sarıtaş'tan eşi Zeynep Mayruk'la ilgili samimi itiraf: "'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum"
Şimdilerde Teşkilat dizisinde yer alan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Baba" gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haziran aynı tasarımcı Zeynep Mayruk ile olan 5 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı.
Şu an Teşkilat dizisinde Altay Yalçındağ rolünde gördüğümüz Sarıtaş, eşiyle ilgili güldüren bir detay paylaştı. O sözler ise gündem oldu.
Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sordu. Yakışıklı oyuncu da "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani." yanıtını verdi.
Sarıtaş yaşadığı ilginç anıyı da anlattı. Söz dizisindeki setine gitmek için yola çıkan Sarıtaş, aynı dönemde çekimleri yapılan başka bir dizinin setine yanlışlıkla gittiğini ve yanlış sete gittiğini anladığında ise çaktırmadan oradan ayrılıp kendi setine gittiğini söyledi.