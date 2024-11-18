Tolga Sarıtaş'tan eşi Zeynep Mayruk'la ilgili samimi itiraf: "'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum"

Sarıtaş yaşadığı ilginç anıyı da anlattı. Söz dizisindeki setine gitmek için yola çıkan Sarıtaş, aynı dönemde çekimleri yapılan başka bir dizinin setine yanlışlıkla gittiğini ve yanlış sete gittiğini anladığında ise çaktırmadan oradan ayrılıp kendi setine gittiğini söyledi.