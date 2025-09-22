Tolga Sarıtaş'tan ilk babalık pozu

Zeynep Mayruk ile evli olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, baba olmanın heyecanını yaşıyor. Sarıtaş, hastaneden çıkarken puset ile çekilen pozunu paylaştı.

27 Haziran 2024'te Çeşme'de evlenen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne - baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çiftin, Ali adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. 

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Sarıtaş, doğum sonrasında hastaneden çıkarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Elinde, bebek pusetiyle poz veren oyuncuya tebrik mesajları yağdı.Tolga Sarıtaş'tan ilk babalık pozu - Resim : 1

 

 

 

 